Mino Raiola gilt als einflussreichster Spielerberater der Welt. Er vertritt neben Welt-Stars wie Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba auch zahlreiche Bundesliga-Spieler. Nun soll er laut Medienberichten am Donnerstagnachmittag verstorben sein. Raiola meldete sich daraufhin selbst zu Wort - wir klären auf.















Es ist kurz nach 14 Uhr. Plötzlich erschüttert eine Nachricht die Fußball-Welt. Der einflussreiche Spielerberater Mino Raiola soll verstorben sein. Schnell veröffentlichen bekannte Portale wie der Kicker oder auch Sky die jeweiligen Berichte. Auch in den sozialen Medien geht es heiß her, doch es häufen sich nicht etwa Beileidsbekundungen oder Trauernachrichten, sondern es tauchen immer mehr gegenteilige Nachrichten auf. Wie steht es also nun um den Gesundheitszustand des 54-Jährigen?

Licht ins Dunkle bringt am Ende Raiola selbst. Auf Twitter verkündet der Spielerberater sichtlich aufgebracht, dass er noch immer am Leben sei. Allerdings sei Raiola derzeit wohl in einem mailändischen Krankenhaus untergebracht und kämpfe dort ums Überleben. Alberto Zangrillo, Chefarzt des Krankenhauses, äußerte sich ebenfalls und dementierte die Medienberichte energisch: "Ich bin empört über Anrufe von Pseudo-Journalisten, die über das Leben eines Mannes spekulieren, der noch kämpft."

Mittlerweile rudert auch der Kicker zurück. Kurz nach 15 Uhr veröffentlicht das renommierte Sportmagazin: Meldungen über Raiolas Tod offenbar nicht zutreffend. Die verwirrende Nachrichtenlage ist zeitgleich Futter für zahlreiche Nutzer der Plattform Twitter. Viele User überbieten sich mit Kommentaren sowie Bildern, um die Situation aufzuschlüsseln.

Die Nachricht über den Tod Raiolas dürfte auch in der Bundesliga für großes Entsetzen gesorgt haben. So vertritt der 54-Jährige auch den Norweger Erling Haaland von Borussia Dortmund. Der Spieler steht im Sommer vor einem Wechsel zum englischen Verein Manchester City. Natürlich mit federführend bei den Verhandlungen: Mino Raiola.

Auch der FC Bayern kennt den Spielerberater nur zu gut. Der Rekordmeister beschäftigt sich für den Sommer mit dem Niederländer Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam. Natürlich wird auch er von Mino Raiola höchstpersönlich vertreten.