1 Wenn der Rottweiler draußen steht, ist geöffnet: Ulrike Lehmann vor ihrem Geschenke- und Souvenir-Geschäft "Rottweiler Haus. Ans Aufhören denkt sie nicht. Foto: Otto

Ulrike Lehmann wundert sich seit Wochen. Immer wieder kommen Kunden in ihr "Rottweiler Haus", die annehmen, dass der Laden bald schließt.















Link kopiert

Rottweil - Der Einzelhandel hat es nicht immer leicht in diesen Zeiten. Und wenn dann noch ein falsches Gerücht die Runde macht, wird es um so schwerer. Der Geschenke- und Souvenir-Laden "Rottweiler Haus" jedenfalls leidet aktuell unter einer Verwechslung – die mit einer gewissen Namensgleichheit zu tun hat.

Ein anderer hat geschlossen

Der Grund: Anfang September hatte unsere Redaktion berichtet, dass das "Rottweiler Lädele" am Friedrichsplatz schließt. Dieser Laden wurde 2019 gegründet – als es das "Rottweiler Haus" schon gab, und das "Schweizer Lädele" am Schwarzen Tor übrigens auch. Ein neuer Name, bestehend aus Bestandteilen etablierter und beliebter Geschäfte also, was jetzt für Verwirrung sorgt.

Die Schließungsnachricht machte in der Stadt die Runde – viele verwechselten dabei aber dann wohl die beiden Souvenir- und Geschenke-Läden. "Es gibt mich noch – und der Laden bleibt auch weiter bestehen", sagt Ulrike Lehmann, Inhaberin vom "Rottweiler Haus" in der Oberamteigasse 6. Sogar Freunde hätten sie angerufen und besorgt nachgefragt, warum sie zumache. Und Kunden seien ganz überrascht, wenn sie vorbeigehen: "Ach, es gibt sie ja doch noch." Ja, es gibt sie noch.

Regionaler Bezug ist ihr wichtig

Und das ist ein Glück für Rottweil. Der schmucke Laden, der sich auch im Sortiment vom geschlossenen "Rottweiler Lädele" am Friedrichsplatz abhebt, wurde 2016 eröffnet und gehört zu jenen, die das Einzelhandels-Sortiment in der Stadt zu etwas ganz Besonderem machen. Ulrike Lehmann hat ein Händchen für das Schöne. Stilvolle Souvenirs rund um Rottweil und der Rottweiler Hund verbindet sie mit allerlei anderen originellen und raffinierten Geschenken aus der Stadt der Türme und natürlich der Fasnet. Auf regionalen Bezug der Produkte legt sie besondes Wert.

Hundebesitzer aus aller Welt kommen

Der Name ist Programm – und das "Rottweiler Haus" am Münster ist deshalb auch Anlaufstelle für Besitzer der gleichnamigen Hunderasse aus aller Welt, wie Ulrike Lehmann berichtet. In einer Fotogalerie hält sie die zwei- und vierbeinigen Besucher samt ihrer besonderen Geschichten fest, was auch auf der Facebook-Seite des Geschäfts dokumentiert wird und auf großes Interesse stößt. "Einer meiner Stammkunden ist Exil-Rottweiler und wohnt in den USA", schmunzelt sie. Er kommt dann allerdings ohne Hund vorbei.

Bei aller Leidenschaft für den Laden – ein bisschen mehr Frequenz würde sie sich für das Geschäft und für die Stadt Rottweil wünschen. Ulrike Lehmann hat ihre Öffnungszeiten bereits angepasst. Mittwochs bis freitags ist sie nachmittags da, samstags am Vormittag. Ans Aufhören denkt sie jedenfalls nicht.