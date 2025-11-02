Verwaltungsreform: Das sagen Landrat, RP und Regionalverband zu FDP-Plänen

Mit ihrem Vorschlag, die Verwaltungsstruktur in Baden-Württemberg neu zu ordnen, stößt die Landes-FDP im Zollernalbkreis auf Ablehnung. Wir haben Stimmen gesammelt.
Die 44 Stadt-und Landkreise Baden-Württembergs in ihrer heutigen Form auflösen, Regierungspräsidien und Regionalverbände abschaffen: In einem Positionspapier hat Hans-Ulrich Rülke, Landesvorsitzender der FDP, jüngst für Aufsehen gesorgt. Demnach sollen die Land- und Stadtkreise in 13 größeren Verwaltungseinheiten aufgehen, den sogenannten Groß- oder Regionalkreisen, die die Bereiche der derzeitigen Regionalverbände umfassen.