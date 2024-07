Anwalt will Einsicht in Akten zu Corona-Sterbefällen

1 Das Verwaltungsgericht Freiburg gibt einem Anwalt wenig Aussicht auf Erfolg in seiner Sache. Foto: Alexander Blessing

Seit viereinhalb Jahren will ein Freiburger Anwalt wissen, wer „an“ und wer „mit“ Corona gestorben ist. Bisher ist er mit seinem Anliegen gescheitert.









Der Freiburger Anwalt ist keiner, der so leicht aufgibt: Seit über vier Jahren versucht der Jurist herauszufinden, wer in und um Freiburg im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie „an“ und wer „mit“ Corona verstorben ist. Mit der Info will er seit 2020 das tatsächliche Sterberisiko einer Corona-Infektion bestimmen.