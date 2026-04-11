Verwaltungsgericht Freiburg: Die Fallzahlen sind im vergangenen Jahr massiv angestiegen

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat so viel Arbeit wie lange nicht. Während die Zahl der Fälle gestiegen ist, ist die Anzahl der Richter nahezu gleich geblieben.
Einen derart starken Anstieg bei den Fallzahlen hat es zuletzt im Jahr 2017 gegeben: Das Verwaltungsgericht (VG) Freiburg registrierte im vergangenen Jahr bei den Verfahrenseingängen einen Zuwachs von 43 Prozent auf rund 8800 Fälle (2024: rund 6100). Besonders stark stieg die Zahl der Klagen abgelehnter Asylsuchender – von rund 3900 im Jahr 2024 auf zuletzt etwa 6400. Das liege vor allem daran, dass das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verstärkt Altfälle abbaue, erklärte Gerichtspräsident Christoph Sennekamp.