Verwaltungsausschuss Schramberg: Ganztagsbetreuung wird Mammutaufgabe

Bei der Stadt laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der Ganztagsbetreuung im nächsten Jahr. Doch noch immer sind wichtige Rahmenbedingungen unklar.

Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt der vom Bund beschlossene bundesweite Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Das stellt die Kommunen vor große finanzielle und organisatorische Herausforderungen. Schramberg arbeitet intensiv daran, diese umzusetzen. Über den aktuellen Stand berichteten Kerstin Flaig und Simone Hangst im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats: Nach wie vor fehle es an Personal, Räumen und verbindlichen Finanzzusagen von Bund und Land.

Ein wichtiger Stichtag stehe jedoch inzwischen fest: Die Eltern sollen den Rechtsanspruch jeweils spätestens sechs Monate vor Beginn eines Schuljahres, sprich zum 15. März eines Jahres, geltend machen. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie Komm.ONE (eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft der Kommunen und des Landes Baden-Württemberg) würden eine digitale Lösung dafür entwickeln.

Ein wichtiger Punkt für die Eltern sind die 20 Schließtage in den Ferien. „Noch ist unklar, ob es eine Regelung geben wird, die die Entscheidungshoheit in die Hand der Kinder- und Jugendhilfeträger oder in die jeder einzelnen Stadt/Gemeinde geben wird“, berichtete Flaig.

Welche Tage als Ferientage gelten, ergebe sich aus der Ferienverordnung des Kultusministeriums, nach der auch bis zu fünf bewegliche Ferientage zu den Ferien gehören. Auch Silvester und Heiligabend sind danach Ferientage, aber keine Feiertage. Demnach müsse an diesem Tag eine Betreuung angeboten werden, sofern die beiden Tage nicht als „Schließtage“ genommen werden.

Mehr Personal benötigt

Für die Ganztagsbetreuung wird mehr Personal gebraucht und müssen Räume bereitgestellt werden. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hofft bei den Investitionen beim Ausbau von Räumen auf Landesmittel: Die Stadt gehe in Vorleistung, eine Refinanzierung sollte kommen. Vorsorglich betonte sie: „Der heutige Beschluss enthält noch kein Entscheidung zum Personal.“ Über zusätzliche Stellen solle im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entschieden werde. Eisenlohr sieht sieht durch die Ganztagsbetreuung während der Schul- und Ferienzeit eine „Mammutaufgabe“ auf die Stadt zu kommen.

Beim Betreuungsschlüssel, so Flaig, wolle die Verwaltung je nach Situation der Schulen und Gruppen individuelle Lösungen finden. Der Schlüssel von 1:25, also eine Betreuerin für 25 Kinder, sei aber in vielen Fällen zu hoch.

Zur Ferienbetreuung des Jugend- Kinderbüros JUKS berichtete Simone Hangst, dass man schon in diesem Jahr angefangen habe, die Ferienprogramme in Richtung einer Ganztagsbetreuung auszubauen. Aber 20 Prozent mehr Plätze hätten nicht ausgereicht, es habe immer noch Wartelisten gegeben, so dass man noch mehr machen müsse.

Ralf Rückert (Freie/Neue Liste) kritisierte den Personalschlüssel von 1:25: „Den müssen wir unbedingt senken.“ Bei der Ferienbetreuung sehe er massive Probleme auf die Stadt zukommen .

Fehlende Räume

Tanja Witkowski (SPD/Buntspecht) griff das Thema fehlende Räume auf. Eine Parallelnutzung von Klassenzimmern für die Ganztagsbetreuung sei nur übergangsweise möglich, mahnte sie. Und für die Ferienbetreuung müssten die Kinder auch nicht unbedingt von Pädagogen betreut werden, weil die oft einfach nur spielen wollten, und auch das sollte man ermöglichen.

Jürgen Reuter (Aktive Bürger) drang darauf, dass benötigte Module für die GWRS schneller als bei der Berneckschule verfügbar wären.

Was passiert im Worst Case?

Barbara Kunst (CDU) fragte, was passiere, wenn eine Kommune den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung nicht erfüllen könne. Falls Eltern klagten, so Eisenlohr, werde der Landkreis das an die Stadt weitergeben. Die müsse dann nachweisen, dass keinerlei Mittel mehr da und alle Freiwilligkeitsleistungen schon gestrichen seien.