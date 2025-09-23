Verwaltungsausschuss Schramberg: Ganztagsbetreuung wird Mammutaufgabe

Bei der Stadt laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der Ganztagsbetreuung im nächsten Jahr. Doch noch immer sind wichtige Rahmenbedingungen unklar.
Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt der vom Bund beschlossene bundesweite Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Das stellt die Kommunen vor große finanzielle und organisatorische Herausforderungen. Schramberg arbeitet intensiv daran, diese umzusetzen. Über den aktuellen Stand berichteten Kerstin Flaig und Simone Hangst im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats: Nach wie vor fehle es an Personal, Räumen und verbindlichen Finanzzusagen von Bund und Land.