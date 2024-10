Verwaltung wird digital: In Rust und Ringsheim kann man jetzt von daheim aus den Wohnsitz ändern

Den Wohnort wechseln ohne aufs Amt zu müssen? Ab sofort funktioniert das sowohl in Rust als auch in Ringsheim. Dort kann man sich nämlich nun digital ummelden. Darüber informieren die Gemeinden in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Anmeldung vor Ort im Rathaus bleibt allerdings bestehen, heißt es.

In Rust und Ringsheim können Bürger ihren Wohnsitz nun vollständig im Internet an- und ummelden. Damit kann der Gang in das Einwohnermeldeamt entfallen. Die An- und Ummeldung kann sowohl von Einzelpersonen als auch von Familien vorgenommen werden. Voraussetzung ist, dass alle Betroffenen bereits im Melderegister verknüpft sind und gemeinsam von einem Wohnsitz zu einem anderen ziehen, heißt es weiter. Das gelte für Verheiratete sowie deren minderjährige Kinder.

Für die elektronische Wohnsitzanmeldung wird Folgendes benötigt: Ein Nutzerkonto mit Online-Ausweis (Bund-ID oder ein ähnliches Service-Konto), ein Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion, die Ausweis-App und die Wohnungsgeberbestätigung.

Die Ummeldung erfolgt in drei Schritten

Doch wie läuft das Ganze ab? Zuerst geben die Bürger die Informationen zu ihrer neuen Wohnung an und laden – sofern sie zur Miete wohnen – die Wohnungsgeberbestätigung hoch. Nach erfolgreicher Prüfung durch den Service-Punkt steht die Meldebestätigung nach maximal drei Arbeitstagen Bearbeitungszeit im Online-Dienst zum Download bereit. Die Bürger können dann die auf dem Ausweis gespeicherte Anschrift aktualisieren. Der neue Adressaufkleber wird innerhalb von drei bis fünf Tagen per Post zugestellt und muss nur noch auf dem Personalausweis und gegebenenfalls auf dem Reisepass angebracht werden. Damit sind alle Daten auf dem neuesten Stand, so die Gemeinden weiter. Der Chip des Ausweises werde zudem automatisch durch die Bundesdruckerei aktualisiert. Der Service steht Bürgern kostenlos zur Verfügung.

Projekt wurde bereits in größeren Städten erprobt

Nachdem das Projekt in den Städten Oberndorf am Neckar, Stuttgart, Freiburg und Ladenburg Früchte getragen hatte, folgt in einem nächsten Schritt das flächendeckende Integrieren in Baden-Württemberg. „Wir freuen uns, dass unsere beiden Gemeinden bereits in der zweiten Phase einen Platz erhalten haben und wir mittlerweile die Vorbereitungen zur Realisierung der elektronischen Wohnsitzanmeldung durch unser gemeinsames IT-Team und die jeweiligen Bürgerbüros erfolgreich abschließend konnten“, sagt Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare. Damit stellen sich die Verwaltungen in Ringsheim und Rust weiter digital auf, so Klare. Die anderen Kommunen im Land sollen dann schrittweise – voraussichtlich ab 2025 – ebenfalls angeschlossen werden. „Selbstverständlich sind unsere Bürgerbüros aber auch weiterhin zu den bekannten Öffnungszeiten für unsere Bürger da. So kann sich jeder zukünftig auch auf dem klassischen Weg direkt im Rathaus anmelden“, ergänzt Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber. „Uns geht es darum, die Möglichkeiten der Anmeldung zu erweitern, damit eine Anmeldung bei Interesse auch außerhalb des Rathauses und rund um die Uhr möglich ist“, sagt Weber abschließend.

Die Internetseite

Der Service kann über die Internetseite unter www.wohnsitzanmeldung.de genutzt werden. Weitere Informationen gibt es im auf den Internetseiten der Gemeinden unter www.ringsheim.de oder www.rust.de