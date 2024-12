Verwaltung stellt Haushaltspläne vor: Schwanau muss 2025 in Rücklagen greifen

1 Im Schwanauer Bürgersaal wurde am Montagabend die Haushaltsplanung 2025 vorgestellt. Foto: Goltz

Die Verwaltung stellte dem Gemeinderat die Haushaltsplanung für 2025 vor. Mit einem ordentlichen Ergebnis von rund minus zwei Millionen Euro muss wieder Erspartes in die Hand genommen werden.









„Auch in diesem Jahr ist der Haushalt geprägt von massiven Kostensteigerungen in allen Bereichen“, erklärte Bürgermeister Marco Gutmann am Montagabend im Schwanauer Bürgersaal. Aufgrund explodierender Kosten und unkalkulierbarer Risiken sei das Handeln der Gemeinde sehr eingeschränkt. Wie auch viele anderen Kommunen in Deutschland habe das Zahlenwerk Schwanaus ein strukturelles Problem. „Zu niedrige Einnahmen stehen zu hohen Ausgaben entgegen“, fasste Gutmann zusammen. Hinzu komme die Bürokratie, die die Verwaltung an die Grenzen des Machbaren bringe. „Die Prozesse von Bund und Land sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Der Anspruch, schnell und effizient zu handeln, ist heutzutage nur noch Theorie“, so der Rathauschef.