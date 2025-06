Verwaltung nahm Kontakt auf: Tempo 50 statt 30 – macht es Lahr wie Pforzheim?

1 Der Doler Platz in Lahr: Seit November gilt unter anderem hier Tempo 30 – immer noch sehr zum Unmut einiger Autofahrer. Foto: Köhler In der Goldstadt feiert Tempo 50 ein überraschendes Comeback. Eine Entscheidung, die auch in Lahr gespannt verfolgt wurde. Die Verwaltung hat Kontakt aufgenommen.







Diese Nachricht aus Pforzheim hat landesweit aufhorchen lassen: In der 130 000-Einwohner-Stadt in Nordbaden gilt künftig auf einigen Hauptverkehrsstraßen tagsüber wieder Tempo 50 statt Tempo 30. Dafür hat der Gemeinderat am Montag grünes Licht gegeben. Ist das auch für Lahr eine Option, wo die Klagen über die Neuregelung auf der B 415 nicht abreißen? In der Bevölkerung wird bereits fleißig diskutiert. Die LZ hat im Lahrer Rathaus nachgehakt.