Verwaltung modernisieren: Bürgerbüro im Rathaus Maulburg wird neu ausgestattet

Das Bürgerbüro wird neu eingerichtet und auf den neuesten Stand gebracht: für mehr Sichtbarkeit, mehr Bürgernähe und modernere Arbeitsbedingungen.
Das Bürgerbüro in Maulburg wird für 45.000 Euro neu ausgestattet, wovon 1000 Euro für einen Schrank mit Postfächern reserviert sind. Der restliche Betrag geht ans lokale Unternehmen Einrichten Schweigert, das mit seinem Angebot am meisten überzeugte. So sah es auch der Gemeinderat, der sich nach einer Vorstellung des Konzepts durch den Innenarchitekten Martin Szymczak einstimmig für eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 5000 Euro aussprach.