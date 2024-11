Verwaltung macht Rückzieher: Freiburg beantragt keine Fördermittel für das Gaskugel-Projekt

1 Was wird aus der alten Gaskugel in Freiburg? Foto: Klaus Grundmann

Die Stadt Freiburg beantragt keine Fördermittel für das Gaskugel-Projekt.









Die Stadt Freiburg hat die Antragsfrist für eine Millionenförderung des Bundes für das Projekt „Die Kugel – bürgerschaftlich getragene Transformation zum Kulturort“ verstreichen lassen. Damit gehen der Stadt zweckgebundene Fördermittel in Höhe von drei Millionen Euro durch die Lappen, die der Bund im Sommer in Aussicht gestellt hatte. Die Initiatoren des Kulturprojekts sehen in der Folge des städtischen Rückzugs nun keine Zukunft mehr für ihre Pläne.