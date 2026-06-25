Verwaltung informiert: Rund um Engstlatt gibt es einige Sperrungen

Um den Balinger Teilort Engstlatt gibt es Einschränkungen im Verkehr. Hier eine Übersicht der Sperrungen.

Die Ortschaftsverwaltung Engstlatt informiert über diverse Sperrungen: Noch bis 30. Oktober ist der Fahrradweg bei der Hertenwinkelstraße wegen Straßenarbeiten Brücke Hürsten gesperrt.

Außerdem ist die Gesamtsperrung des Verkehrs außerorts in der Gemeindeverbindungstraße im Gewerbegebiet Häselstraße ENBW bis Schotterwerk wegen den neuen Umspannstation für Netze BW bis 30. November aktiv.

Ende in der Sonnenbergstraße in Sicht

Nicht ganz so lange dauern die halbseitige Sperrung des Verkehrs und die Gesamtsperrung des Gehwegs in der Sonnenbergstraße 42 an. Ein Ende soll am 3. Juli in Sicht sein. Hier werden Straßenlaternen ausgetauscht.

Am 10. Juli sollen die halbseitige Sperrung des Verkehrs und die Gesamtsperrung des Gehwegs in der Meisenstraße aufgehoben sein.