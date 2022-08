1 Warum die Beamten und Fahrzeuge der Abteilung Öffentliche Ordnung wie von der Polizei aussehen, erläuterte Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß im Gemeinderat. Foto: Riesterer

"Nun kommen wir zur Frage: ›Warum sind die wie die Polizei bekleidet?‹": So begann Matthias Rehfuß im Gemeinderat seine Ausführungen über die Abteilung Öffentliche Ordnung.















Schramberg - Die Abteilung, die ihrerseits in Teams aufgeteilt ist, habe die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit entsprechend dem vom Gesetzgeber normierten materiellen Recht zu gewährleisten und – notfalls mit Zwangsmitteln – durchzusetzen, erläuterte Rehfuß während des Tätigkeitsberichts zu seinem Fachbereich in einer Sitzung vor der Sommerpause.

Zunächst sei zwischen Polizeibehörde und Polizeivollzugsdienst zu unterscheiden, holte er aus. Die Ortspolizeibehörde sei die Gemeinde. Sie sei per Weisung generell zuständig für die Umsetzung der polizeilichen Pflichtaufgaben – kurz gesagt: dem Abwenden von Gefahren für Einzelne oder das Gemeinwesen. Sie ihrerseits könne im Rahmen ihrer Zuständigkeit den Stellen des Vollzugsdiensts (die Reviere) Weisungen erteilen. Die Vollzugsbeamten ihrerseits nehmen polizeiliche Aufgaben wahr, "wenn ein sofortiges Tätigwerden erforderlich ist". Grundsätzlich also hätten die gemeindlichen Beamten während des Diensts im Sinn des Gesetzes die Stellung von Polizeibeamten, so Rehfuß.

"Fortgeschrittene Stunde"

Jürgen Reuter (Aktive Bürger), selbst Polizeibeamter, wollte von Rehfuß hinsichtlich der Verhältnisse Polizeibehörde und Polizeivollzug einige Punkte genauer öffentlich erläutert haben – etwa den im Bericht zitierten Paragrafen "Die gemeindlichen Vollzugsbediensteten sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft." Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr intervenierte, ob Rehfuß und Reuter dies in einer Sitzungspause bilateral besprechen könnten. Rehfuß habe einen Gesetzesparagrafen korrekt zitiert, den man nun "zu fortgeschrittener Stunde" nicht im Detail besprechen müsse. Als es später zur Abstimmung kam, stand Reuter sichtlich verstimmt auf, erklärte, er würde aufgrund "der fortgeschrittenen Stunde" nun gehen, und verließ die Aula des Gymnasiums.

Auferzwungene Sichtbarkeit?

Das Problem sei: Die Polizeibehörde – von früher als Ordnungsamt bekannt – "sollte im Idealfall gar nicht oder kaum wahrgenommen werden. Lange Zeit war das auch so", sagte Rehfuß. Durch einen schrittweisen auch personell bedingten Rückzug des Vollzugsdiensts entstehe aber immer mehr ein Vakuum, das gefüllt werden müsse. Die Kommunen reagieren darauf und stocken den gemeindlichen Vollzugsdienst (GVD) und kommunalen Ordnungsdienst (KOD) auf. Diese sind vor allem in der Prävention tätig (Jugendschutz, Alkohol, Betäubungsmittel) oder setzen die mobilen Geschwindigkeitsmessungen um.

Weil sie – wie erläutert – Polizeibeamten im Sinn des Gesetzes seien, hätten viele Kommunen GVD und KOD mit Uniformen, Ausrüstung und dementsprechend lackierten Fahrzeugen ausgerüstet. In größeren Städten hätten die Kollegen gar Blaulicht, Schusswaffen oder Handschellen. Das sei vor Ort zwar nicht nötig, so werde auf passiven Schutz wie Westen oder verstärkte Schuhe gesetzt – wichtig sei aber "die erkennbare visuelle Zugehörigkeit zur Organisation der Polizei". Reinhard Günter (SPD/Buntspecht) entgegnete, die Kritik an den Uniformen sei auch darin begründet gewesen, dass die Mitarbeiter des Ordnungsdiensts ihrerseits geschützt werden müssten. Sie seien nicht wie Vollzugsbeamte für das Verhalten in Gefahrensituationen ausgebildet – das wirke aber so.

Zu den Aufgaben im Innen- und Außendienst, zählte Rehfuß auf, gehören unter anderem die Vorladung von Personen, Platz- oder Wohnungsverweise auszusprechen und jüngst beispielsweise auch, Absonderungsmaßnahmen zu Verfügen. So war die Polizeibehörde auch Ansprechpartner bei Fragen zur Coronaverordnung. Dabei sei stets das angemessene Augenmaß wichtig.

Feuerwehr und Verkehr

Darüber hinaus, fuhr Rehfuß fort, ist die Öffentliche Ordnung das kommunal-verantwortliche Organ der Feuerwehr; dort läuft also die Kommunikation und Koordinierung mit Stadtbrandmeister sowie Freiwilliger Feuerwehr zusammen, um die Erledigung aller feuerwehrtechnischer Aufgaben sicherzustellen. Auch die Gerätewarte der zentralen Feuerwehrwerkstatt sind dort angegliedert. Die Abteilung ist Straßenverkehrsbehörde – beschildert, markiert, begleitet Radsportveranstaltungen oder Oldtimerfahrten, genehmigt Gefahrguttransporte oder zeichnet verantwortlich für die Verkehrsschauen vor Ort mit Baulastträgern und Polizeipräsidium.

Gaststätten, Gewerbe, Sprengstoff, Waffen und Wahlen

Gaststätten erhalten von der Öffentlichen Ordnung ihre Konzession und werden nach Anmeldung überprüft, "bis hin zur Verlängerung der Sperrzeit oder einer Gewerbeuntersagung", fuhr Rehfuß fort. Zudem werden Anmeldungen und Daten im Gewerberegister geprüft, sämtliche Maßnahmen mit Sprengstoff werden koordiniert oder überwacht, ebenso, ob in Schramberg hinsichtlich von Waffen (auch Jagdausübung oder Sportschießen) alles korrekt abläuft und nicht zuletzt entfällt die Organisation von Wahlen aller Art in diesen Bereich.

Ausländerbelange

Eng mit dem Juks³ zusammen arbeitet die Öffentliche Ordnung bei Belangen der zum Jahreswechsel 2021/22 knapp 3700 Ausländer, die in Schramberg leben – die meisten Dienstleistungen seien beispielsweise Anträge zur Aufenthaltserlaubnis, Visaangelegenheiten oder Verfahren zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis. Auch Ausweisungen müssen von der Ausländerbehörde verfügt werden, falls eine Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert werden kann.

Standesamt

Für alle Personenstandsangelegenheiten – Geburt, Name, Kirchenzugehörigkeit, Eheschließung, Lebenspartnerschaften oder Tod – sind die Mitarbeiter des Standesamts zuständig. Seit Jahren, so Rehfuß in seinem Bericht, sei zu beobachten, dass die Bearbeitung immer komplexer werde – inzwischen sei ein mehrwöchiger Lehrgang inklusive Prüfung und regelmäßige Schulungen Pflicht.

Bußgeldstelle

Die in Schramberg festgestellten Ordnungswidrigkeiten (meist Raser oder Falschparker, also aus dem Verkehrsbereich) müssen auch verfolgt und geahndet werden – die Bußgeldstelle bearbeitet zudem die potenziellen Einsprüche. In knapp 10 000 bearbeiteten Fällen seien 2021 knapp mehr als 250 000 Euro zusammengekommen, und das, obwohl Corona und gewöhnlich auch ein strengerer Bußgeldkatalog generell für Entschleunigung gesorgt hatten.