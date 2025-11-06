Verwaltung in Lörrach: Stadt setzt Wohnraumoffensive fort

Die Schaffung von Wohnraum ist eines der Kernanliegen der Stadt Lörrach.
In den vergangenen zehn Jahren konnten 2267 neue Wohneinheiten genehmigt werden – „das Ziel von 2500 Wohnungen bis Ende 2025 wird damit nahezu erreicht“, schreibt die Stadt. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre – steigende Baukosten, hohe Zinsen und ein Rückgang privater Investitionstätigkeit – konnte die Wohnbautätigkeit in Lörrach im Vergleich zur Dekade davor um mehr als 30 Prozent gesteigert werden, heißt es.