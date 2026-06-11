Verwaltung in Lörrach: Stadt geht nächsten Schritt beim „Bauturbo“

Die Verwaltung konkretisiert Verfahren und Zuständigkeiten bei der Anwendung des Verfahrens.
Die Stadt Lörrach konkretisiert ihre Planungen zur Anwendung des sogenannten „Bauturbos“. Nachdem die Verwaltung im März erstmals über die neuen gesetzlichen Möglichkeiten zur Beschleunigung des Wohnungsbaus informiert hatte, liegt nun ein Sachstandsbericht vor. Dieser fasst die Rückmeldungen aus den Ortschaftsräten zusammen, zeigt den Umgang anderer Kommunen mit dem Instrument auf und beschreibt die nächsten Schritte auf dem Weg zu verbindlichen Leitlinien für die Anwendung in Lörrach.