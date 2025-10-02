Verwaltung in Lörrach: Bauamt wird digital

1 Im Rathaus geht die Digitalisierung voran. Foto: Adrian Steineck Seit dem 1. Oktober müssen alle Bauanträge in der Stadt Lörrach digital über das „Virtuelle Bauamt Baden-Württemberg“ (ViBa BW) eingereicht werden.







Seit dem 1. Oktober müssen alle Bauanträge in der Stadt Lörrach digital über das „Virtuelle Bauamt Baden-Württemberg“ (ViBa BW) eingereicht werden. Papier- und E-Mail-Anträge sind seit diesem Zeitpunkt nicht mehr zulässig. Grundlage ist das Gesetz zur Digitalisierung baurechtlicher Verfahren, das 2023 vom Landtag verabschiedet wurde. Ziel ist es, die Bearbeitung von Bauanträgen transparenter, schneller und effizienter zu gestalten – sowohl für Antragsteller als auch für die Verwaltung, teilt die Stadt Lörrach mit. „Mit der Umstellung auf das Virtuelle Bauamt machen wir wieder einen großen Schritt in der Digitalisierung und Kundenfreundlichkeit. Wir verbessern den Service für die Bürgerinnen und Bürger und erhöhen gleichzeitig die Effizienz in der Verwaltung“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz zitiert. Das digitale Antragsverfahren über ViBa BW ist unter folgendem Link erreichbar: https://bw.digitalebaugenehmigung.de/loerrach/de/baugenehmigung-online.html. Auf der städtischen Internetseite unter www.loerrach.de/Baugenehmigung finden Bürger zudem alle Informationen, ein Online-Tutorial und die abgestimmten Verfahrensstandards.