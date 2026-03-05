Verwaltung in Lörrach: Abschiede und Jubiläen bei der Stadt

Oberbürgermeister Jörg Lutz ehrte eine Mitarbeiterin der Stadt Lörrach für ihre 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und verabschiedete drei Mitarbeiterinnen in den Ruhestand.
Elke Hellmann konnte im November 2025 ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. 2009 begann sie ihre Tätigkeit als Sekretärin an der Hellbergschule und war dabei für allgemeine Sekretariatsaufgaben sowie die Unterstützung der Angelegenheiten von Schulleiter, Lehrern sowie Eltern und Schülern zuständig. Bereits im Januar 2024 trat sie in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein.