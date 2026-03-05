Verwaltung in Lörrach: Abschiede und Jubiläen bei der Stadt

Oberbürgermeister Jörg Lutz ehrte eine Mitarbeiterin der Stadt Lörrach für ihre 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst und verabschiedete drei Mitarbeiterinnen in den Ruhestand.

Elke Hellmann konnte im November 2025 ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern. 2009 begann sie ihre Tätigkeit als Sekretärin an der Hellbergschule und war dabei für allgemeine Sekretariatsaufgaben sowie die Unterstützung der Angelegenheiten von Schulleiter, Lehrern sowie Eltern und Schülern zuständig. Bereits im Januar 2024 trat sie in die Freistellungsphase der Altersteilzeit ein.

In den Ruhestand verabschiedet Andrea Stadel trat in den Ruhestand. Als hauswirtschaftliche Fachkraft war sie in der Kindertagesstätte Villa Lila mitverantwortlich für den reibungslosen Küchen- und Serviceablauf und unterstützte bei der Gestaltung und Begleitung des pädagogischen Alltags.

Elke Fritz beendete im Dezember 2025 ihre Tätigkeit bei der Stadt Lörrach. Im April 1990 begann Sie ihre Tätigkeit als Verwaltungsangestellte beim damaligen Hauptamt und war nach ihrer Familienphase ab September 1999 als Schulsekretärin an der Astrid-Lindgren-Grundschule tätig.

Ehrung für jahrzehntelange Tätigkeit

Barbara Krüger wurde nach über 32 Jahren Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Sie trat im August 1993 als Reinigungskraft an der Alten Gewerbeschule in Brombach in den Dienst der Stadt und übernahm ab Juni 2004 zusätzlich Hausmeisterdienste im Rathaus Brombach und im Lörracher Rathaus. Im Juli 2011 wechselte sie zum Team Innerer Service im Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit und war ab November 2023 als Mitarbeiterin im Team Service für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungssäle zuständig, heißt es in der Mitteilung der Stadt Lörrach.

Oberbürgermeister Jörg Lutz dankte der Jubilarin und den ausscheidenden Mitarbeiterinnen und wünschte für deren neuen Lebensabschnitt alles Gute. Die stellvertretende Personalratsvorsitzende Carina Raab überreichte den Geehrten Blumen und Honig.