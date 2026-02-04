Verwaltung in Freudenstadt: Landratsamt kritisiert aktuell verfügbare KI

Die Mitarbeiter des Landratsamts Freudenstadt sind umfangreich geschult, um KI zu nutzen. Doch die Behörde wünscht sich eine landesweit zentrale KI-Lösung.
In vielen Rathäusern des Landkreises kommt Künstliche Intelligenz (KI) bereits zur Anwendung. Auch das Landratsamt Freudenstadt beschäftigt sich nach eignen Angaben bereits seit Anfang 2023 mit dem Thema KI. „KI spielt aktuell eine wachsende, aber überwiegend unterstützende Rolle in der öffentlichen Verwaltung. KI wird aktuell als Hilfsmittel vor allem bei der Recherche allgemeiner Themen und der Zusammenfassung von Texten eingesetzt“, teilt Sabine Matt, Pressesprecherin des Landratsamts unserer Redaktion auf Anfrage mit.