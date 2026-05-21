Verwaltung in Bitz: Gemeinderat stimmt abgespecktem Personalaufbau zu

Die Bitzer Verwaltung hat die eigene Organisationsstruktur kritisch hinterfragt und Einsparpotenziale ausgelotet. Das hat auch Auswirkungen auf den Bürgerservice im Rathaus.

Noch im Februar hatte der Bitzer Gemeinderat eine Umstrukturierung und einen damit verbundenen Personalaufbau in der Gemeindeverwaltung mehrheitlich abgelehnt. Zuvor war ein externes Organisationsgutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ein zusätzlicher Personalbedarf von 1,2 Vollzeitstellen im Bitzer Rathaus bestünde. Den Gemeinderäten waren die Kosten für die üppige Personalaufstockung in finanziell herausfordernden Zeiten zu groß.​

In der Zwischenzeit hat die Bitzer Rathausspitze den eigenen Personalbedarf nochmals kritisch hinterfragt und ein neues Konzept erarbeitet. Unter anderem einen Workshop habe man mit dem Rathausteam organisiert, um Einsparpotenziale und Prozessoptimierungen innerhalb der Verwaltung auszuloten, wie Bürgermeisterin Raphaela Gonser in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend erklärte. Das Ziel sei gewesen, dem Gemeinderat ein Konzept vorzulegen, das sowohl die finanziellen Ressourcen der Gemeinde berücksichtige als auch die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Verwaltung sicherstelle.

Freiwillige Leistungen prüfen

Das Resultat: Im jüngsten Beschlussvorschlag bat die Verwaltung den Gemeinderat nur noch um eine Personalaufbau von maximal 0,7 Vollzeitstellen. Diesem Vorschlag folgte der Gemeinderat letztlich einstimmig. Gemeinderat Frank Hohnwald lobte: „Man sieht, dass die Verwaltung etwas herausgeholt hat und transparent begründet, warum das zusätzliche Personal gebraucht wird. Das ist das, was wir uns schon zuletzt gewünscht haben“, ging Hohnwald nochmals auf die Februarsitzung ein.

Dass die Bitzer Verwaltung nun weniger neues Personal wünscht, wirkt sich jedoch auch auf die angebotenen Leistungen im Rathaus und damit auf die Bürger aus. Denn: Im Rahmen einer Aufgabenkritik seien sämtliche Tätigkeiten innerhalb der Verwaltung umfassend überprüft und bewertet worden. Dabei wurden Aufgaben identifiziert, die künftig entfallen, reduziert oder organisatorisch anders umgesetzt werden können.

Freiwillige Dienstleistungen wie den Rentenantragsservice sowie die Grundbucheinsichtsstelle wird das Bitzer Rathaus künftig nicht mehr anbieten. Rentenanträge werden nun direkt durch eine Vertretung der Deutschen Rentenversicherung im Rathaus entgegengenommen. Dadurch können dauerhaft 0,2 Vollzeitstellen eingespart werden, rechnet Bürgermeisterin Gonser in der Sitzung vor.

Samstagsöffnung fällt weg

Weiter werden die Öffnungszeiten des Rathauses reduziert. Künftig bleibt das Rathaus am Montagnachmittag geschlossen, mittwochs wird eine Mittagspause eingeführt und die Samstagsöffnungen entfallen vollständig. Auch die telefonische Erreichbarkeit wird angepasst. Derzeit werde zudem geprüft, bestimmte Aufgabenbereiche, wie beispielsweise das Kassen- und Mahnwesen extern zu vergeben. Entsprechende Angebote werden aktuell eingeholt, erläuterte die Rathauschefin. Durch diese organisatorischen Anpassung sollen – vorsichtig kalkuliert – mindestens 0,22 Vollzeitstellen wegfallen. Unabhängig davon versuche die Bitzer Verwaltung dauerhaft ihre Prozesse zu optimieren. Bedarf hierzu gebe es im Postlauf sowie durch die Delegation von Bewirtschaftungs-, Entscheidungs- und Unterschriftenbefugnissen.

Das vom Gemeinderat zusätzlich bewilligte Personal soll mit einer neu zu schaffenden 50-Prozent-Stelle die Finanzverwaltung unterstützen. Dazu wurde die Hauptamtsleitung, bisher eine 80-Prozent-Stelle, inzwischen mit einem Beschäftigungsumfang von 0,8 bis zu einer ganzen Vollzeitstelle ausgeschrieben.

Aufgaben hausintern umverteilt

Aus Anlass der Empfehlungen des externen Organisationsgutachtens werden zudem Teile der Aufgaben hausintern umverteilt. Ein Beispiel: Die Erschließungs- und Abwasserbeiträge, die Nebenkostenabrechnungen für die vermieteten kommunalen Wohnungen, der Aufgabenbereich Grundsteuer und weitere Steuern wie die Hunde- und Vergnügungssteuer sollen gebündelt und organisatorisch neu zugeordnet werden. Dadurch entstehen im Bürgerbüro Kapazitäten, die künftig für allgemeine Sachbearbeitungsaufgaben genutzt werden können.

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Bürgermeisterin Raphaela Gonser sagt: „Wir haben eine guten Kompromiss gefunden.“ Die Verwaltung sei sich der Verantwortung gegenüber dem Haushalt bewusst. Jedoch zeige die Praxis, dass die zunehmenden Aufgaben ohne personelle Verstärkung nur noch eingeschränkt bewältigt werden können. Klar ist auch: „Die vorgeschlagenen Anpassungen können nicht von heute auf morgen, sondern nur nach und nach umgesetzt werden.“ Den Segen des Gemeinderats für dieses Vorhaben hat die Verwaltung seit Dienstagabend.