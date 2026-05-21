Verwaltung in Bitz: Gemeinderat stimmt abgespecktem Personalaufbau zu

Die Bitzer Verwaltung hat die eigene Organisationsstruktur kritisch hinterfragt und Einsparpotenziale ausgelotet. Das hat auch Auswirkungen auf den Bürgerservice im Rathaus.
Noch im Februar hatte der Bitzer Gemeinderat eine Umstrukturierung und einen damit verbundenen Personalaufbau in der Gemeindeverwaltung mehrheitlich abgelehnt. Zuvor war ein externes Organisationsgutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ein zusätzlicher Personalbedarf von 1,2 Vollzeitstellen im Bitzer Rathaus bestünde. Den Gemeinderäten waren die Kosten für die üppige Personalaufstockung in finanziell herausfordernden Zeiten zu groß.