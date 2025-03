Verwaltung in Balingen: Das kostet die Stadt der „Papierkram“

1 Kopiert und gedruckt werden muss in jedem Büro – auch bei der Stadt Balingen. Foto: Silke Thiercy

Kopieren, Faxen, Scannen – ohne geht bei den Behörden nichts. Um die Technik kümmert sich eine Fremdfirma. Jetzt soll nochmals nachjustiert werden. Dazu muss ein bestehender Restvertrag aufgelöst werden – das geht nicht kostenlos.









Link kopiert



Die Stadtverwaltung will das Druck- und Kopiersystem an einen neuen Anbieter vergeben. Darüber berät der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag, 11. März. Ob die Firma Office Products Zeitler mit Sitz in Kirchheim den Zuschlag bekommt, entscheidet schlussendlich der Gemeinderat Ende März.