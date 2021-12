1 Der Betrieb des Kreisimpfzentrums in der Rottweiler Stadthalle hat 2 216 521 Euro insgesamt gekostet. Foto: Semenescu

Kreis Rottweil - Diese Frage hat auch die FDP-Fraktion im Kreis interessiert und daher kurzfristig eine Anfrage an die Kreis-Kämmerei gestellt. Antworten gab eine Aufstellung mit pandemiebedingten Aufwendungen und Erträgen für die Jahre 2020 und 2021 in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistages.

Corona hat gesamten hauhalt getroffen

Die wichtigste Botschaft liefert Kreiskämmerer Gerald Kramer vorneweg: "Der Landkreis Rottweil wurde durch die Pandemie finanziell nicht belastet." Man habe an Corona aber auch nicht verdient. Dennoch: "Corona hat unseren gesamten Haushalt getroffen", lässt Kramer die Kreisräte wissen.

Kramer präsentiert Zahlen

Wie sehen die Zahlen aus? Im Jahr 2020 stehen 1 046 288 Euro an coronabedingten Kosten, Erträge in Höhe von 1 378 722 Euro gegenüber. Das entspricht einer Differenz von circa 332 435 Euro.

Wie kommt diese zustande? Neben Mehrkosten durch Security-Personal im Verwaltungsgebäude mit 107 000 Euro schlägt auf der Ertragsseite die Corona-Soforthilfe – ein Zuschuss vom Land zur Abfederung der coronabedingten Ausgaben – mit 932 000 Euro zu Buche. Gespart werden konnte auch durch ausgefallene Dienstreisen (200 000 Euro).

Land sorgt für Überschüsse

Für den kalkulierten Überschuss sorgen maßgeblich Zuschüsse, die von der Landesregierung gezahlt werden. So wurden die Personalkosten für die Kontaktnachverfolgung als auch die Besetzung der Corona-Hotline (40 000 Euro) durch das Land übernommen. Ebenso werden die Verstärkerfahrten des ÖPNV mit fast 300 000 Euro im Kreis Rottweil gefördert – bei Kosten von rund 320 000 Euro eine stolze Summe.

Auch Homeoffice und die dafür nötige Infrastruktur hat rote Zahlen in den Büchern verursacht. EDV-Kosten in Höhe von 120 000 Euro sind 2020 entstanden. "Dabei handelt es sich um Lizenzen für Team-Viewer, Monitore und sonstige EDV", erläutert Kramer.

Kreisimpfzentrum ist Hauptkostenpunkt

Interessant ist ein Vergleich mit dem diesjährigen Haushalt und dessen coronabedingten Einschnitten. Dabei sticht ein Ausgabenposten ins Auge: der Betrieb des Kreisimpfzentrums von Anfang Januar bis Ende September. Satte 2 216 521 Euro verschlang die zentrale Impfstätte im Kreis Rottweil. Die Kosten verteilen sich auf das Personal, den Ordnungsdienst und die Miete der Räumlichkeiten in der Stadthalle Rottweil. "Vom Land haben wir bereits 1,3 Millionen Euro erhalten, der Rest soll bald folgen", erklärt Kramer.

Landeszuschüsse helfen

Mobile Impfteams sind ebenfalls im Einsatz – auch diese Ausgaben übernimmt die Landeskasse. Auf 56 834 Euro belaufen sich die Kosten für die mobilen Impfteams, von denen circa 30 000 Euro schon in die Kreiskasse flossen. Unter dem Strich stehen im Haushalt 2021 coronabedingte Ausgaben von 2 779 328 Euro. Erträge – erneut hauptsächlich durch Landeszuschüsse – stehen mit 2 927 217 Euro in den Büchern. Alles in allem also ein Plus in Höhe von rund 148 000 Euro.

Bundesweit immense Kosten

Im Verwaltungsausschuss zeigte sich Gerhard Aden (FDP) erfreut über die kurzfristige Auswertung der Kämmerei. "Unser Wunsch ist es, dass die Bevölkerung darüber aufgeklärt wird, wie sich die Pandemie auf den Kreishaushalt auswirkt." Man müsse Bedenken, dass diese hohen Geldsummen alleine im Kreis Rottweil angefallen sind. "Ich will mir gar nicht ausmalen, wie eine Hochrechnung auf das ganze Bundesgebiet aussieht", malt Aden in der virtuellen Sitzung den Teufel an die Wand.

Schwarze Null beim Sozialdezernat

Besonders gebeutelt von der Pandemie – so sollte man annehmen – sei der Sozialhaushalt. Die im März 2020 geäußerten Befürchtungen sind aber nicht eingetreten. "Pauschal kann mitgeteilt werden, dass coronabedingt kein finanzieller Mehraufwand beim Sozialdezernat entstanden ist", heißt es in einer Anlage an den Haushaltsbeschluss. Die Befürchtungen bestanden hauptsächlich in einer potenziellen Zunahme der Grundsicherungsleistungen für Erwerbslose. Die große Entlassungs- und Kündigungswelle blieb aber aus, was auf die bundesweiten Maßnahmen bezüglich der Kurzarbeit zurückzuführen sei. Gerald Kramer hat beim Sozialhaushalt daher eine schwarze Null in seine Zahlengrafik eingefügt.

Sozialhaushalt ausgeglichen

Weiter wurde der Sozialhaushalt durch abnehmende Zuwanderungszahlen entlastet. Durch die nachlassende Mobilität während des Lockdowns konnte so Geld gespart werden. Stichwort Mobilität: Auch reduzierte Leistungen im Bereich der Jugend- und Sozialhilfe – angesprochen wurden Reise- und Fortbildungskosten – sorgen für finanzielle Erleichterung.

Fazit: Die Pandemie hat großen Einfluss auf den Kreishaushalt – finanziell ist der Landkreis Rottweil aber nicht zusätzlich belastet.