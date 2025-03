Verwaltung erklärt Prioritätenliste: Das wird im Lahrer Stadtplanungsamt gegen Überlastung getan

1 Das Stadtplanungsamt habe mit Projekten wie zuletzt etwa der Kita Dreyspringstraße (Foto) bereits alle Hände voll zu tun, heißt es von der Lahrer Verwaltung. Foto:

Weshalb müssen Bauherren in Lahr bisweilen länger auf die Bearbeitung ihres Projekts durch das Stadtplanungsamt warten, als ihnen lieb ist? Diese Frage hat unsere Redaktion aus aktuellem Anlass der Verwaltung gestellt. Die Antwort: Es liegt an der Arbeitsbelastung – aber nicht nur.









843 Wohnungen hat die Deutsche Bauwert seit 2009 in Lahr gebaut – weitere werden nicht hinzukommen, da das Immobilienunternehmen aus Baden-Baden einen Schlussstrich unter sein Engagement in Lahr gezogen hat. Denn Investor Uwe Birk ist enttäuscht, dass es mit seinem Bauprojekt auf dem Singler-Areal nicht schneller vorangeht. Kein Einzelfall, auch andere Investoren wünschen sich, wie berichtet, eine zügigere Bearbeitung im Stadtplanungsamt. Doch das Amt arbeitet eine Prioritätenliste ab, auf der städtische Projekte oben stehen. Kommen private Bauherren zu kurz? Diese Frage hat unsere Redaktion der Stadt gestellt, die daraufhin in Person von Pressesprecher Nicolas Scherger eine Stellungnahme abgegeben hat.