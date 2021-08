1 Stefan E., der vor 14 Jahren seine Mutter mit einem Schlegel erschlagen hat, kann hoffen, bald wieder in Freiheit zu sein. (Symbolbild) Foto: succo / pixabay

Der Mötzinger Kunstmaler- und Skulpturenkünstler Stefan E., der vor 14 Jahren seine Mutter mit einem Schlegel erschlagen hat, kann hoffen, bald wieder in Freiheit zu sein. Der Bundesgerichtshof hat jetzt als letzte Instanz die Entscheidung des Stuttgarter Landgerichts, den nunmehr 53-Jährigen in die nachträgliche Sicherungsverwahrung zu nehmen, wegen Verfahrensfehler aufgehoben.

Mötzingen - Stefan E. war vom Stuttgarter Landgericht im Januar 2007 wegen der gewaltsamen Tötung seiner Mutter mit einem Skulpturenhammer zu 13 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Im Januar vergangenen Jahres war diese Strafe abgesessen, E. sollte wieder in Freiheit kommen. Doch dagegen wehrte sich die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und beantragte vor derselben Strafkammer, die ihn einst verurteilte, die nachträgliche Verhängung der Sicherungsverwahrung. Grund: Stefan E. sei weiterhin eine potenzielle Gefahr für die Allgemeinheit, weil er als sogenannter "Hangtäter" einzustufen sei. Vor allem bestehe die Gefahr, dass er, falls er frei komme, auch seiner Schwester Gewalt antue. Dies habe man vor allem durch sein Verhalten im Strafvollzug erkannt.

Schwurgerichtskammer befasst sich mit dem Fall

Das Landgericht kam dem Antrag nach, verordnete die Sicherungsverwahrung nachträglich, ein Rechtsakt, der in Juristenkreisen umstritten ist, da bereits vor acht Jahren der Europäische Gerichtshof diese nachträgliche Sicherungsverwahrung als verfassungswidrig bezeichnet hat. Nach nunmehr weiteren eineinhalb Jahren, in denen Stefan E. hinter Gitter sitzt, hat der Bundesgerichtshof diese nachträgliche Sicherungsverwahrung per Beschluss jetzt aufgehoben. Das Stuttgarter Schwurgericht, deren Vorsitzende Richterin inzwischen verstorben ist, habe "nicht erkennbar zugrunde gelegt, die geltenden materiell-rechtlichen- und prozessualen Vorschriften anzuwenden", heißt es in der Entscheidung. Man habe bei der Verhängung dieser Verwahrung schlicht übersehen, dass die besondere Gefährdung eines Verurteilten wegen schwerster Gewalttaten in diesem Falle noch nicht erfüllt sein kann. Denn nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2011 sei diese Maßnahme nur dann möglich, wenn "die Gefahr der Begehung besonders schwerster Gewalttaten in der Person oder dessen Verhalten abzuleiten ist". Genauer gesagt, das Stuttgarter Landgericht habe eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht vorgenommen.

Jetzt muss sich eine andere Schwurgerichtskammer am Stuttgarter Landgericht mit dem Fall befassen. Der Turnusplan des Gerichts hat die inzwischen neu gegründete 19. Große Strafkammer beauftragt, Mitte Oktober dieses Jahres das öffentliche Verfahren zu terminieren.

Stefan E. ist unterdessen berühmt geworden. Er hat in den vergangenen insgesamt 15 Jahren Haft zahlreiche Kunstwerke geschaffen. Bei einem der in der Haft gemalten Bilder hatte ihm die Justiz vorgeworfen, die Gewalt gegen Frauen zu verherrlichen, weil in dem Motiv ein Messer in der Brust einer Frau steckte. Bei genauem Hinsehen jedoch stellte sich heraus, dass es sich nicht um ein Messer handelt.