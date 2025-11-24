Verurteilungen bei Drogendelikten: Jugendliche werden kaum noch für Cannabis-Konsum bestraft

Der Cannabis-Konsum ist seit April 2024 eingeschränkt legal für Volljährige. Nun werden weniger Jugendliche wegen Drogendelikten verurteilt. Kritik gibt es von der Justizministerin.
Seit der Besitz, Konsum und Anbau von Cannabis für Erwachsene unter bestimmten Bedingungen straffrei ist, hat sich die Zahl der Verurteilungen von Jugendlichen wegen Drogendelikten stark verringert. Im vergangenen Jahr sank die Zahl der Schuldsprüche um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr, wie aus der Strafverfolgungsstatistik hervorgeht.