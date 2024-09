Verurteilung in Balingen: Mit viel zu viel Cannabis erwischt

Verurteilung in Balingen

1 Ein Mann zündet einen Joint an. (Symbolfoto) Foto: Hannes P Albert/dpa/Hannes P Albert

Nur einen Tag nach seiner Verurteilung wegen Körperverletzung wurde ein junger Mann in einer Shisha-Bar kontrolliert. Er hatte deutlich zu viel Cannabis dabei. Nun stand er erneut vor Gericht.









Link kopiert



„Sie müssen begreifen, dass Sie jetzt erwachsen sind.“ Die Worte der Vorsitzenden Richterin Rosauer waren streng und eindringlich. Denn als das Hechinger Schöffengericht sein Urteil sprach, wurde noch nach Jugendstrafrecht geurteilt. Einen Tag nach jener Verhandlung betrat der Balinger eine Shishabar, in der just in jenem Moment eine Polizei- und Zollkontrolle stattfand.