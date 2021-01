Verursacher flüchtig Tödlicher Unfall in Neudingen

Verursacher fährt einfach weiter

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der Unbekannte irgendwann im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 5753 von Pfohren in Richtung Neudingen. Am Ortseingang Neudingen erfasste der Unbekannte mit seinem Fahrzeug einen 47-jährigen Fußgänger, der sich gerade auf oder auch am Fahrbahnrand der Längestraße befand. Ohne sich um den auf der Fahrbahn zum Liegen gekommenen Fußgänger zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der 47-jährige Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.