Vertriebene: Rekord von Binnenvertriebenen weltweit - USA an der Spitze

Rekord von Binnenvertriebenen weltweit - USA an der Spitze

2 Im Gazastreifen ist praktisch die gesamte Bevölkerung vertrieben (Archivbild). Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa

Wenn von Vertreibungen durch Naturkatastrophen die Rede ist, denkt man oft an Länder in Afrika, Asien und Südamerika. 2024 gab es die höchste Zahl allerdings in einem der reichsten Länder.









Genf - Neue bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen haben 2024 für einen Rekord bei den Binnenvertriebenen geführt – also Menschen, die im eigenen Land anderswo Zuflucht suchen mussten. Die Zahl der Vertreibungen durch Naturkatastrophen war nirgends so hoch wie in den USA, berichtet die Beobachtungsstelle für Binnenvertriebene (IDMC) in Genf. Auslöser waren unter anderem die Hurrikane "Helene" und "Milton".