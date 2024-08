Pfarrvertretung bei Katholiken: In St. Georgen möchte Jonett Joy den Schwarzwald kennenlernen

In St. Georgen möchte Jonett Joy den Schwarzwald kennenlernen

1 Jonett Joy, der aus Indien stammt und derzeit in Rheinland-Pfalz studiert, übernimmt bis Ende August die Vertretung von Pfarrer Harald Dörflinger in der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen/Tennenbronn. Foto: Helen Moser

Aus Erzählungen kennt er den Schwarzwald bereits, nun lernt der aus Indien stammende Jonett Joy die Region auch persönlich kennen. Bis Ende August vertritt er Pfarrer Harald Dörflinger in der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen/Tennenbronn.









Link kopiert



Wenn Pfarrer Harald Dörflinger in den kommenden Wochen seinen Urlaub genießt, müssen die Katholiken aus St. Georgen und Tennenbronn dennoch nicht auf Seelsorge und Gottesdienste verzichten: Jonett Joy, der ursprünglich aus Indien stammt, derzeit aber in Deutschland studiert, übernimmt die Vertretung in der Seelsorgeeinheit.