Bei Themis können sich Menschen aus der Kulturbranche melden, wenn sie sexuelle Belästigung oder Gewalt erfahren haben. Die Anlaufstelle beobachtet, wie sich die Art der gemeldeten Fälle verändert.
Berlin - Die Vertrauensstelle Themis für Betroffene von Belästigung und Gewalt in der Kulturbranche hat unter ihren Erstkontakten zunehmend Fälle körperlicher Übergriffe registriert. 2025 hätten Expertinnen und Experten insgesamt mehr als 600 Beratungsgespräche geführt, darunter 105 Erstberatungen, teilte die Anlaufstelle mit.