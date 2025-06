Vertrauen in Partnerschaften Gibt es eine Liebe ohne Lügen? Florian Gann 04.06.2025 - 00:00 Uhr 1 Ehrlichkeit wird in Beziehungen großgeschrieben. Dennoch gehören Lügen auch dazu. Foto: KI/Midjourney/Montage: Sebastian Ruckaberle Ehrlichkeit erachten viele Paaren als wichtig, dennoch gibt es oft Unwahrheiten und Geheimnisse. In welchen Situationen lügen okay ist und wo man eine Grenze überschreitet.







Link kopiert



Haben Sie gerade Menschen um sich herum? Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie mehrheitlich von Lügnern und Lügnerinnen umgeben sind. Denn knapp 60 Prozent der Menschen in Deutschland lügen täglich, fand das Umfrage-Institut Splendid-Research heraus. Durchschnittlich sind es jeden Tag zwei Lügen, so ein Forscher einmal gegenüber dem Kanal ARD Alpha. Männer lügen ein bisschen öfter als Frauen. Und jüngere Menschen öfters als ältere, so das Ergebnis einer Meta-Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Menschen lügen, und natürlich tun sie das auch in Beziehungen. Doch ist das immer schlimm?