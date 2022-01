1 Diakon Stephan Drobny und die Ministranten bei der Weihrauchsegnung der Weihnachtskrippe. Foto: Baasner

Zimmern u. d. B. - Wortgottesfeier Neujahr in Zimmern unter der Burg für alle Gemeinden der Seelsorgeeinheit oberes Schlichemtal Samstag, 1. Januar 2022 um 19.00 Uhr Diakon Stephan Drobny hat am Neujahrstag in der St. Jakobuskirche in Zimmern unter der Burg alle zur Neujahrs-Wortgottesfeier willkommen geheißen und wünschte ein gesegnetes und gesundes Jahr 2022.

Alle Gemeinden dabei

Zur ersten Wortgottesfeier im neuen Jahr waren alle neun Kirchengemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit Oberes Schlichemtal eingeladen. Die Kirche stellt am ersten Tag des neuen Jahres die Mutter Jesu, Maria, in den Vordergrund.

Magd des Herrn

Maria erfuhr in jungen Jahren, dass sie ein Kind gebären wird. Unter schwierigsten Bedingungen und ohne Herberge gebar sie ihr Kind in einem Stall. Maria hat sich als "Magd des Herrn" voll und ganz auf Gott eingelassen. "Sie hat auf Gott vertraut und so sollen auch wir Gott vertrauen. Er ist für uns da, wenn wir uns auf ihn einlassen und sagen Ja ich bin da – als Magd und Knecht des Herrn", betonte Drobny. Vor allem jetzt, in der Zeit der Pandemie, dürften wir die Hoffnung, den Glauben und die Zuversicht nicht verlieren. "Maria soll dabei unser Vorbild sein. Sie hatte den Mut, stets auf Gott zu vertrauen. Im Gebet antwortet uns der Herr. Er öffnet sich mit all seinen Ängsten, Bitten, Hoffnungen und Sorgen."

Kommunion zu Hause

Diakon Stephan Drobny bat die Gläubigen daher ganz besonders darum, das "Vater unser" mit nach Hause zu den Kranken, den Freunden und Verwandten und allen, die es brauchen, zu tragen. Auch Menschen, die nicht mehr selber zur Kirche kommen können, könne die Kommunion jederzeit nach Hause gebracht werden.