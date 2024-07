Galeria verkauft seine Reisebüros an den ADAC

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern ist bislang auch selbst in der Reisebranche tätig. Damit ist nun Schluss.









Essen - Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat seine Reisebüro-Sparte an den ADAC verkauft. Ein entsprechender Vertrag sei geschlossen worden, die Transaktion greife zum Oktober, teilten Galeria in Essen und der ADAC in Frankfurt mit. Es geht um 70 Galeria-Reisebüros, der ADAC erhöht die Zahl seiner Reisebüros dadurch den Angaben zufolge auf mehr als 240.