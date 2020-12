Vertragsauflösung Panthers und Center einigen sich

"Lars hat mit unserem Physiotherapeuten über Wochen wirklich hart an seinem geplanten Comeback gearbeitet", berichtet Panthers-Trainer Alen Velcic. "Leider hat sich der Genesungsprozess seines operierten Knies nicht so gestaltet, wie wir uns das alle erhofft haben. Verschiedene Mediziner sind nun zu dem Ergebnis gekommen, dass Lars frühestens acht bis zwölf Monate nach seiner Operation im Mai wieder voll belastbar sein wird. Daher sind wir uns mit ihm einig geworden, dass es keinen Sinn macht, in dieser Saison noch mit ihm zu planen. Wichtig ist nun, dass Lars wieder gesund wird und ohne jeglichen Druck seine Reha bestmöglich absolvieren kann", beschreibt es der Panthers-Coach. Lars Lagerpusch wird daher in den kommenden Tagen zurück in seine Heimat Braunschweig kehren, um dort die weitere Behandlung seines Knies fortzuführen.

Der Center bedankt sich

"Ich habe in den vergangenen Monaten alles gegeben und gekämpft, um es in dieser Saison noch aufs Parkett bei den Panthers zu schaffen", so der 22-Jährige. "Jetzt doch die Diagnose zu erhalten, dass es besser ist, noch länger zu pausieren, ist hart, aber leider nicht zu ändern. Ich will ja noch ein paar Jahre Basketball spielen und da ist es zu riskant, jetzt zu früh schon das Knie wieder voll zu belasten. Die Monate hier in Villingen-Schwenningen waren schön und ich habe viele nette Menschen kennengelernt. Und ich bin den Panthers sehr dankbar für ihre Unterstützung. Insbesondere unserem Physiotherapeuten Mark Bicker, der alles gegeben hat, um mich möglichst schnell fit zu machen. Ich wünsche den Coaches und dem Team alles Gute und viel Erfolg für die weitere Saison und werde von Braunschweig aus den Panthers die Daumen drücken."

Kein Ersatz geplant

Mit Robin Jorch und Felix Edwardsson stehen noch zwei Spieler den Schwenningern auf der Center-Position zur Verfügung. Dabei war Edwardsson in erster Linie auf der Power-Forward-Position eingeplant gewesen. Alen Velcic stellt klar, "dass der deutsche Spielermarkt derzeit eine Nachfolge-Option für Lars Lagerpusch für uns nicht hergibt." Ein sofortiger Ersatz ist also kein Thema.

27 Assists sprechen für sich

Viel Freude an seiner Mannschaft hatte Alen Velcic beim wichigen 85:73-Sieg in Kirchheim. Gefreut hatte den Panthers-Coach vor allem, "dass wir als eine Einheit aufgetreten sind und die Mannschaft die Vorgaben gut umgesetzt hat. In der Defense sind wir auf einem guten Weg. Weiter steigern müssen wir uns - trotz der Verbesserungen - in der Offense." Mit 27 Assists verzeichneten die Neckarstädter aber zum Beispiel einen sehr guten Wert.

"In Hagen müssen wir leistungsmäßig genau da weiermachen, wo wir gegen Kirchheim aufgehört haben", so der Panthers-Coach. Der Tenor im Team ist eindeutig: "Jetzt gilt es für uns, vor Weihnachten in der Tabelle noch einiges an Boden gutzumachen", sagt auch Center Robin Jorch.