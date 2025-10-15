Vertrag unterschrieben: Darum kooperieren Schulen und die Haslacher KZ-Gedenkstätte

Drei weitere Schulen haben Kooperationsvereinbarungen zur Bildungspartnerschaft mit der Haslacher KZ-Gedenkstätte Vulkan unterschrieben.
Was in den Zeiten des Nationalsozialismus direkt vor der Haustüre geschah, das wollen die Initiative KZ-Gedenkstätte Vulkan und die Schulen der Region Jugendlichen gemeinsam näher bringen. Aus diesem Grund haben das Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Förderschwerpunkt Lernen aus Zell, das Haslacher Bildungszentrum (Biz) und das Schramberger Gymnasium am Mittwoch eine Kooperationsvereinbarungen zur Bildungspartnerschaft unterschrieben. Mit diesen Signaturen hat sich die Zahl dieser Partnerschaften auf vier erhöht.