Vertrag ist verlängert: Darum hält der Offenburger FV an Trainer Sascha Ruf fest

1 Trotz der sportlich nahezu aussichtslosen Lage soll Sascha Ruf der Trainer des Offenburger FV bleiben – auch in der Verbandsliga. Foto: Fissler

Der Offenburger FV setzt ein Zeichen: Das abgeschlagene Schlusslicht der Oberliga hat den Vertrag mit Trainer Sascha Ruf bis 2025 verlängert, obwohl der Abstieg in die Verbandsliga kaum noch zu verhindern ist. Neuzugänge soll es im Winter nicht geben.









OFV-Cheftrainer Sascha Ruf wird auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie das Sagen haben. Wie der Verein mitteilt, haben sich der Klub und der Coach darauf geeinigt, Rufs Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Der 37-Jährige geht damit in seine dritte Spielzeit als Cheftrainer an der Badstraße. Zuvor war er Co-Trainer im Aufstiegsjahr und selbst als Spieler in Rot-Weiß unterwegs.