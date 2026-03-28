Vertrag ist unterzeichnet: Das wird im Juni 2027 beim Landeskinderturnfest in Lahr geboten

Lahr ist im Juni 2027 Gastgeber für das Landeskinderturnfest. Tausende junge Sportler werden sich in Wettkämpfen messen und Spaß haben.

Sportler zeigen auf Matten Höchstleistungen, Menschen machen Party im Seepark, eine Parade zieht durch die Innenstadt – in einem Einspieler zeigt sich das Landesturnfest 2022 in Lahr von seiner besten Seite. „Was für ein Event. Wie schön war es!“, kommentiert OB Markus Ibert. „Wir gehen davon aus, dass wir 2027 wieder viele freudige Gesichter sehen können bei allen, die hierher kommen und bei allen, die hier leben.“

Lahr hat, wie berichtet, den Zuschlag für das Landeskinderturnfest im kommenden Jahr erhalten. Als „kleiner Bruder“ des Landesturnfests steigt das Event vom 18. bis 20. Juni in der Stadt. Zur Vertragsunterzeichnung mit Vertretern des Badischen Turnerbunds war der Lahrer OB passenderweise im sportlichen Look – Jeans mit weißen Socken und weißen Turnschuhen – gekommen. „Wir werden die jungen Sportler willkommen heißen“, sagte Ibert. Sie stünden für eine positive Einstellung, für ein Denken nach vorne. „Und wir werden uns anstecken lassen.“

Kerstin Eisele, Präsidentin des Badischen Turnerbunds, erläuterte die Eckdaten zur „zweitgrößten Veranstaltung im Verband“. Etwa 5000 Sportler werden zum Landeskinderturnfest erwartet. Die Zielgruppe sind Sechs- bis Vierzehnjährige, „sie werden permanent betreut“, erklärte Eisele. Die Anreise sei für Freitagnachmittag geplant. Die Kinder hätten regulär Schule, anschließend geht’s für sie nach Lahr. Die Kinder kommen in Schulen unter und erhalten Vollverpflegung. Türsteher sorgen für ihre Sicherheit. Am Abend wird die Veranstaltung offiziell eröffnet, eine „Kinderparty“ verspricht Spaß für die Gäste. Die Wettkämpfe starten am Samstag. Dazu werde es wie beim Landesturnfest Showeinlagen und Mitmachangebote geben. „Auch die Kinder aus der Stadt können dazu kommen und Spaß an Bewegung erleben.“ Abends stehen ein „Überraschungsact“ und erneut eine Kinderparty auf dem Plan. Das Spektakel endet am Sonntag mit weiteren Wettkämpfen und Mitmachangeboten sowie einer Abschlussveranstaltung mit der Ehrung der Turnfestsieger. Dann geht’s für die Gäste wieder nach Hause.

Matha Köninger, Vorsitzende der Badischen Turnerjugend, zeigte sich erfreut darüber, dass man in Lahr einen „erfahrenen Ansprechpartner“ für die Umsetzung des Events habe. Mit den Sportstätten, den Schulen und dem „zentralen Herzstück“, dem Seepark, sei Lahr ein hervorragender Gastgeber für Kinder, die oft das erste Mal alleine ohne ihre Eltern unterwegs seien.

Bei Senja Dewes, die Lahrer Amtsleiterin für Soziales, Bildung und Sport, schlägt nicht nur das Sportlerherz, wie sie betont. „Das Bildungsherz schlägt auch.“ Denn Sport bringe entscheidende „Soft Skills“ mit sich. Für sie steht es außer Frage, dass man am Freitag des Landeskinderturnfests die Chance für einen Aktionstag nutzt und mit Kitas und Schulen ein Programm „drumherum strickt“. Das Ziel sei, auch die Lahrer Kinder in Bewegung zu bringen.

Markus Benkeser, der Präsident des Badischen Turnerbunds, betonte abschließend die Bedeutung des Events: „Sport lebt von der Breite“, sagte er. „Jeder soll glücklich sein, der Spaß steht im Vordergrund.“ So lautet auch das Motto des Landeskinderturnfests „Toben, Turnen, Spaß haben!“.

Maskottchen am Start

Schon bei der Vertragsunterzeichnung mit dabei waren die beiden Maskottchen der badischen Turnerjugend: Muck und Minchen. Ihre Geschichte begann in den 1990er-Jahren als Strichmännchen auf Plakaten, Flyern und Urkunden. Diese Figuren waren jedoch so beliebt, dass daraus richtige Maskottchen entstanden, ist der Webseite des Badischen Turnerbunds zu entnehmen.