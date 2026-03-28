Vertrag ist unterzeichnet: Das wird im Juni 2027 beim Landeskinderturnfest in Lahr geboten

Lahr ist im Juni 2027 Gastgeber für das Landeskinderturnfest. Tausende junge Sportler werden sich in Wettkämpfen messen und Spaß haben.
Sportler zeigen auf Matten Höchstleistungen, Menschen machen Party im Seepark, eine Parade zieht durch die Innenstadt – in einem Einspieler zeigt sich das Landesturnfest 2022 in Lahr von seiner besten Seite. „Was für ein Event. Wie schön war es!“, kommentiert OB Markus Ibert. „Wir gehen davon aus, dass wir 2027 wieder viele freudige Gesichter sehen können bei allen, die hierher kommen und bei allen, die hier leben.“