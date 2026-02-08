Vertrag für Überlandhilfe: Zusammenarbeit der Feuerwehren Aichhalden und Alpirsbach geregelt

Zur Regelung des Kostenersatzes der Überlandhilfe ihrer Feuerwehren schließen Aichhalden und Alpirsbach einen öffentlich-rechtlichen Vertrag.
Bereits seit 2023 hat die Gemeinde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der Überlandhilfe der Feuerwehren im Landkreis Rottweil. Einen solchen Vertrag gibt es auch im Kreis Freudenstadt mit Kommunen aus dem Kreis Rottweil. Da bei einem Brandalarm in Rötenberg immer auch die Feuerwehr Alpirsbach mitalarmiert wird, ist die Gemeinde Aichhalden an die Klosterstadt herangetreten, ob die Möglichkeit besteht, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag für die Überlandhilfe abzuschließen.