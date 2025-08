Verträge werden unterzeichnet: Bestätigt: Lahr erhält einen Rettungshubschrauber

1 Die DRF Stiftung Luftrettung richtet ein Luftrettungszentrum am Lahrer Flugplatz ein. Foto: Am kommenden Montag werden die Verträge unterzeichnet, Mitte 2026 soll der Hubschrauber einsatzbereit sein.







Nach monatelangem Tauziehen zwischen Offenburg und Lahr stellte das Innenministerium in Stuttgart im November 2022 klar: Ein weiterer anvisierter Luftrettungsstützpunkt wird in Lahr errichtet. Seither war es in der Sache ruhig geblieben – doch jetzt wird es konkret: Im Vergabeverfahren für den neuen Luftrettungsstandort am Lahrer Flugplatz habe man den Zuschlag an die DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG (DRF) erteilt, hat das Innenministerium jetzt mitgeteilt. Der Vertrag solle am kommenden Montag in Lahr von Staatssekretär Thomas Blenke und Krystian Pracz, Chef der DRF Luftrettung, unterzeichnet werden.