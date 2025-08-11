Verträge unterzeichnet: Hubschrauber „Christoph“ dreht eine erste Runde über Lahr

Ein Rettungshubschrauber startet ab Sommer 2026 am Flugplatz. Nach der Unterzeichnung der Verträge zwischen Innenministerium und DRF Luftrettung wurde der Helikopter begutachtet.
Das Knattern wird Sekunde für Sekunde lauter. Ein kleiner Punkt am Horizont wird immer größer, nimmt Kurs auf die Landebahn des Lahrer Flugplatzes. Nun ist die rote Farbe des Helikopter zu erkennen, an der Seite prangt das Logo „DRF“. Ein Storch, der einige Meter entfernt fliegt, flattert alarmiert davon. Dann landet der Hubschrauber vor einer Traube von Menschen. Unter ihnen sind Landrat Thorsten Erny, Thomas Blenke, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium des Inneren, Unternehmer Martin Herrenknecht und der Lahrer Stadtrat Klaus Schwarzwälder als Stellvertreter von OB Markus Ibert.