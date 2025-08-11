Verträge unterzeichnet: Hubschrauber „Christoph“ dreht eine erste Runde über Lahr

Ein Rettungshubschrauber startet ab Sommer 2026 am Flugplatz. Nach der Unterzeichnung der Verträge zwischen Innenministerium und DRF Luftrettung wurde der Helikopter begutachtet.

Das Knattern wird Sekunde für Sekunde lauter. Ein kleiner Punkt am Horizont wird immer größer, nimmt Kurs auf die Landebahn des Lahrer Flugplatzes. Nun ist die rote Farbe des Helikopter zu erkennen, an der Seite prangt das Logo „DRF“. Ein Storch, der einige Meter entfernt fliegt, flattert alarmiert davon. Dann landet der Hubschrauber vor einer Traube von Menschen. Unter ihnen sind Landrat Thorsten Erny, Thomas Blenke, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium des Inneren, Unternehmer Martin Herrenknecht und der Lahrer Stadtrat Klaus Schwarzwälder als Stellvertreter von OB Markus Ibert.

Die Landung des Helikopters, der den Namen „Christoph Ortenau“ tragen wird, war als Überraschung Teil der Unterzeichnung der Verträge für den neuen Luftrettungsstandort in Lahr. Künftig wird es im Land zehn statt acht solcher Standorte geben. Das Innenministerium hat im Vergabeverfahren für den Standort am Lahrer Flughafen den Zuschlag an die DRF-Stiftung Luftrettung erteilt. Der Betrieb startet im Juli 2026, ab dann ist der Helikopter von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang startbereit.

Eine neue Infrastruktur soll am Flugplatz entstehen

Das Land hatte die Auswahl zwischen drei Angeboten renommierter Luftrettungsunternehmen. In das Vergabeverfahren sind die Kriterien Qualität und Preis gleich hoch mit 50 Prozent eingeflossen, hieß es am Montag. Die DRF unterhält in Baden-Württemberg bereits sieben Luftrettungsstandorte – mit dem neuen in Lahr wird sie ab Sommer 2026 insgesamt acht Stationen betreiben.

Landrat Thorsten Erny (Fünfter von rechts) begrüßte den Piloten. Unter anderem hörte Martin Herrenknecht (vorne links) interessiert zu. Foto: Lienhard

„Wir freuen uns über diesen Schritt zur Verbesserung der Notfallversorgung in unserer Heimat“, so Martin Herrenknecht. Der Gründer der Herrenknecht AG ist seit 2013 Pächter des Flughafens und Geschäftsführer der Lahrer Flugbetriebsgesellschaft. Auch Daniel Halter, Geschäftsführer und Verbandsdirektor der IGZ Lahr, war voller Freude. Er betonte die Stärkung der notfallmedizinischen Abdeckung in der Region. Zudem ergebe sich auch eine Aufwertung für den Flughafen Lahr. „Damit wird auch eine neue Infrastruktur entstehen.“ Zudem hob er hervor, dass der neue Standort fast in Sichtweite des Neubaus des Lahrer Ortenau-Klinikums entstehe. „Alles in allem ist das für die Region ein sehr guter Tag“, so Halter.

Krystian Pracz, Vorsitzender der Geschäftsführung der DRF Luftrettung, erklärte, dass es richtig sei, dass sich das Land der gewachsenen Strukturen konzeptionell angenommen habe. Ein Ergebnis sei der Lahrer Standort. Er dankte für das Vertrauen und freute sich auf die Zusammenarbeit mit Flughafen und Klinikum.

Staatssekretär Blenke erklärte, dass das Ziel des Innenministeriums eine optimale und schnelle Rettungsstruktur für die Bevölkerung sei – flächendeckend und ohne weiße Flecken. Dafür brauche es neben dem bodengebundenen Rettungsdienst und den Sonderrettungsdiensten die Luftrettung. Diese ordne man nach einer Grundsatzentscheidung komplett neu. Der passende Weg dorthin sei mit einem Gutachten wissenschaftlich unterfüttert worden. Daraus habe sich auch ergeben, dass es künftig im Land zehn statt acht Standorte geben soll. Der erste neue Standort ist in Lahr, der zweite neue soll in Osterburken im Neckar-Oderwald-Kreis entstehen.

Land lagen insgesamt drei Angebote vor

Der Hubschrauber werde eine signifikante Verbesserung der Luftrettungsversorgung bringen, so Blenke. Die DRF sei dem Ministerium seit langem ein bewährter und hochprofessioneller Partner in der Luftrettung. Es sei ein großer Tag für die Region, für die Ortenau und für Baden-Württemberg.

Nachdem Blenke und Pracz den Vertrag unterschrieben hatten, folgte die Überraschung mit der Landung des Hubschraubers. Im Nachgang beantwortete der Pilot, der an diesem Morgen in Rheinmünster gestartet war, geduldig die vielen Fragen und präsentierte das Innere der hochmodernen Maschine. Doch ist diese nur auf Durchreise, noch am Montag flog sie weiter. Erst im Sommer 2026 wird ein Hubschrauber des Typs Airbus H145 D3 dauerhaft vor Ort sein.

Die Namensgebung

Der Hubschrauber mit einem Fünfblattrotor wird den Namen „Christoph Ortenau“ tragen. „Es gefällt mir, wenn Hubschrauber Namen mit regionalem Bezug tragen“, so Staatssekretär Thomas Blenke. Früher folgte auf den Namen Christoph noch eine Nummer, diese wird nun durch den Bezug zur Region ersetzt. Rettungshubschrauber heißen in Anlehnung an St. Christophorus, den Schutzpatron der Reisenden, stets Christoph.