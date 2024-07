Verträge sind unterschrieben: So ist der Verkauf des Wolfacher Bankhauses Faisst zum Abschluss gekommen

1 Das Wolfacher Bankhaus gehört jetzt der türkischen Privatbank Yapi Kredi. Foto: Fischer

Der Deal ist komplett: Nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen und die Europäischen Zentralbank die Übernahme geprüft haben, gehört das Wolfacher Bankhaus Faisst jetzt der türkischen Privatbank Yapi Kredi.









Die Meldung, dass der Kauf nun in trockenen Tüchern ist, tauchte schon vor ein paar Tagen in einigen deutschen Wirtschaftsnachrichten auf. Am gestrigen Mittwoch war der Vorgang dann auch Thema in der türkischen Finanzwelt. So schrieb „Independant Türkçe“: „Die Yapı Kredi Bank hat den Kauf aller Anteile des deutschen Bankhauses Faisst für ihre zweite Tochtergesellschaft abgeschlossen.“ Auch das Bankhaus gab unser Redaktion die unterschriebenen Verträge bekannt.