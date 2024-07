Verteidigungspolitik: Pistorius zu neuen US-Waffen: Nicht wie Nato-Doppelbeschluss

1 Verteidigungsminister Pistorius besucht Pearl Harbor Foto: Soeren Stache/dpa

Die USA und Deutschland haben vereinbart, ab 2026 weitreichende US-Waffen in Stellung zu bringen. Nach Kritik betont der deutsche Verteidigungsminister, es gehe um konventionelle Abschreckung.









Honolulu - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Kritik am Vorgehen der Bundesregierung bei der Übereinkunft mit den USA über eine Stationierung weitreichender Waffen zurückgewiesen. Es spreche nichts dagegen, über dieses Thema im Bundestag offen zu sprechen, sagte Pistorius am Dienstag (Ortszeit) am Rande eines Besuchs im US-Bundesstaat Hawaii. "Aber es ist originär kein Thema, was zuvor im Parlament diskutiert werden müsste. Es ist auch nicht vergleichbar mit dem Nato-Doppelbeschluss aus den 80er Jahren. Von daher sollten wir hier die Dinge sorgfältig auseinanderhalten."