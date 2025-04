Verteidigungsministerium will Angriffsdrohnen beschaffen

1 Unter den Herstellern solcher Waffen ist auch das deutsche Unternehmen Helsing. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa

Die Bundeswehr liegt beim Einsatz und der Abwehr von Drohnen hinter anderen Streitkräften zurück. Nach langen, vor allem politischen Bedenken kommt nun ein Kurswechsel.









Berlin - Das Verteidigungsministerium will für die Bundeswehr moderne und mit Sprengsätzen versehene Angriffsdrohnen beschaffen. Die Verträge würden in den nächsten Tagen unterzeichnet, hieß es in Berlin aus dem Ministerium.