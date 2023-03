Nach Zwangsräumung Villinger Straße 62 in Schwenningen: So ist die Lage

Aufgrund „gravierender Mängel“ in Sachen Brandschutz war für ein Haus in der Villinger Straße in Schwenningen zum 8. März eine Zwangsräumung angesetzt – jetzt war Stichtag: So ist die Lage vor Ort.