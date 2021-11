1 Wie aus dem Lehrbuch: VfB-Verteidiger Hiroki Ito erzielt gegen Mainz sein erstes Bundesliga-Tor. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nicht nur am Comeback von Silas Katompa Mvumpa liegt es, dass beim VfB Stuttgart nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 die Zuversicht zurückgekehrt ist. Sondern auch an der Entwicklung von Hiroki Ito, der immer neue Qualitäten offenbart.















Stuttgart - Vermutlich ist es Hiroki Ito nicht unrecht gewesen, dass die Ovationen und Schlagzeilen nach dem 2:1-Sieg des VfB Stuttgart gegen den 1. FSV Mainz 05 einem anderen gehört haben. Der Kurzeinsatz von Silas Katompa Mvumpa stand am Freitagabend und übers Wochenende im Mittelpunkt – euphorisch war der Stürmer aus dem Kongo von den Fans nach mehr als achtmonatiger Verletzungspause gefeiert worden.

Hiroki Ito aber war es, der den weitaus größeren Anteil am Ende der Negativserie nach zuletzt vier Pflichtspielniederlagen in Serie hatte. Der zurückhaltende Abwehrspieler aus Japan zeigte eine überragende Leistung. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Abgeklärtheit und seinem sicheren Passspiel beeindruckte er nicht zum ersten Mal – gegen Mainz offenbarte der 22-Jährige auch noch ungeahnte Torjägerqualitäten: Mit seinem vermeintlich schwächeren rechten Fuß schlenzte er den Ball zum 1:0 in den Torwinkel – besser kann man es nicht machen.

Nicht nur mit der ersehnten Rückkehr von Silas, sondern auch mit der Entwicklung von Ito hängt es also zusammen, dass beim VfB vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC die Zuversicht zurückgekehrt ist. „Er hat es als zentraler Verteidiger sehr gut gemacht, jetzt macht er es als linker Halbverteidiger ebenso gut – und trifft auch noch mit rechts“, sagt Trainer Pellegrino Matarazzo über den Mann, den VfB-Sportdirektor Sven Mislintat im Sommer für die Leihgebühr von 100 000 Euro aus der zweiten japanischen Liga geholt hat und der eigentlich erst einmal über die zweite Mannschaft an höhere Aufgaben herangeführt werden sollte.

Längst besteht kein Zweifel mehr daran, dass der VfB im Januar die Kaufoption ziehen und Hiroki Ito zum Schnäppchenpreis von 400 000 Euro fest verpflichten wird. Der Nachfolger von Marc Kempf, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausläuft, ist also schon jetzt gefunden.