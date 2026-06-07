Verteidiger des VfB Stuttgart: „Lange Reha-Phase“ – Lorenz Assignon meldet sich nach Operation

Der Rechtsverteidiger des VfB rechnet nach seinem Schulter-Eingriff mit einer längeren Aufbauphase. Nun könnte Leonidas Stergiou wieder in den Fokus rücken.
Für Lorenz Assignon ging es nach der Saison erst einmal nicht in den Urlaub, sondern in den Operationssaal. Der Rechtsverteidiger des VfB Stuttgart unterzog sich einem geplanten Eingriff an der rechten Schulter – und gab im Anschluss ein erstes Update vom Krankenbett. „Alles ist gut gelaufen“, schrieb der 25-Jährige im sozialen Netzwerk Instagram in einer Story auf seiner Seite – und kündigte zugleich an, dass sich die Rückkehr auf den Platz hinziehen könnte: „Jetzt beginnt eine lange Phase der Reha.“