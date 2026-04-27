Der Linksfuß macht bei seinem Comeback nach einem halben Jahr Pause in mehreren Szenen eine unglückliche Figur. Sein Trainer findet im Anschluss klare Worte.
Eigentlich waren die Voraussetzungen ja ideal für einen runden Fußball-Nachmittag aus der Sicht von Dan-Axel Zagadou. Nach sechs Monaten Verletzungspause gab der Innenverteidiger des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen (1:1) sein ersehntes Comeback – und das direkt in der Startelf. Ein persönliches Jubiläum markierte der Einsatz obendrein, der Zagadous 50. Pflichtspiel für den VfB war.