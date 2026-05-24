Verteidiger des VfB Stuttgart: Abschied ohne Wehmut – „Fußballgott“ Pascal Stenzel sagt Lebewohl

Nach sieben Spielzeiten verlässt Pascal Stenzel den VfB – und ist dankbar über die große Wertschätzung von allen Seiten. Auch für die Zukunft hat der 30-Jährige einen Plan.

Nach sieben Jahren in Diensten des VfB ist nun das Ende gekommen. Der Stuttgarter „Fußballgott“, so hatten ihn die Fans auf den Rängen rund um das Marathontor des Berliner Olympiastadions ein letztes Mal gefeiert, zieht seinen Hut. Pascal Stenzel, der bereits im Sommer 2019 vom SC Freiburg an den Wasen gewechselt war, wird sich nach 139 Partien mit zwei Toren im Dress der Weiß-Roten einen neuen Verein suchen. Sein Vertrag beim VfB läuft zum 30. Juni aus – und wird nicht verlängert.

Schließlich konnte Stenzel schon etwas länger sportlich nicht mehr ganz mit den stetig gestiegenen Ansprüchen mithalten. Der VfB ist eben in den vergangenen Spielzeiten schnell gewachsen, zu schnell für Stenzel. „Es war ein besonderes Erlebnis vor den Fans im Olympiastadion“, sagte der Rechtsverteidiger, der beim 0:3 gegen die Bayern nicht zum Einsatz gekommen war: „Ich hätte mich natürlich gerne im Trikot verabscheidet. Aber vor allem bin ich sehr dankbar für die vielen schönen Momente in den vergangenen sieben Jahren.“

Als der inzwischen 30-Jährige aus dem Breisgau kam – zunächst für ein Jahr per Leihe -, da waren die Stuttgarter ein Zweitligist, suchten nach dem zweiten Abstieg binnen drei Jahren unter dem Trainer Tim Walter nach Halt. Der extrovertierte Walter aber musste nach nur sechs Monaten wieder gehen – der besonnene Stenzel blieb in Summe 84 Monate. In einer Zeit, in der sich der Club von der grauen Maus im Bundesliga-Unterhaus zum Champions-League-Teilnehmer entwickelte.

Wo es für „Kalle“ Stenzel künftig hingeht, das ist noch nicht entschieden. Erste oder zweite deutsche Liga – das Ausland? Das wird sich in den nächsten Wochen klären.

In der Zweitligasaison 2019/20 ist Pascal Stenzel auch der Kapitän des VfB gewesen. Foto: Imgo/Robin Rudel

„Nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon habe ich sehr viel Wertschätzung von allen Seiten bekommen“, sagte der gemeinsam mit Kapitän Atakan Karazor und Ersatzkeeper Fabian Bredlow dienstälteste VfB-Profi zum Abschied: „Ich habe es auch nach Schlusspfiff in der Kabine vor den Jungs gesagt, dass mir das deutlich mehr wert ist als jeder Titel.“ Rückblickend sei er sehr dankbar, die Zeit beim VfB erlebt haben zu dürfen. „Ich bin da gar nicht wehmütig, sondern sehr froh über den Weg, den wir zusammen gegangen sind.“

Leider ist die zurückliegende Saison sportlich mit nur zwei Bundesligaeinsätzen über in Summe 107 Minuten nicht gut gelaufen für Stenzel. „Ich habe daher versucht, mir die Wertschätzung von den Jungs mit anderen Dingen zu holen – und sie haben sie mir in vollen Zügen gegeben.“

Wie es nun weitergeht mit dem Stuttgarter „Fußballgott“, das will Stenzel zeitnah entscheiden. Zuerst habe er die Gespräche mit dem VfB führen wollen, das liege nun hinter ihm. „Ich weiß, was ich kann – und was ich nicht kann“, sagte Pascal Stenzel: „Und ich bin ziemlich sicher, dass sich etwas Passendes für mich findet.“