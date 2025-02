Versunkene Stadt: Neuer Fund in Pompeji: Großes Fresko in Festsaal

Neuer Fund in Pompeji: Großes Fresko in Festsaal

Neuer spektakuläre Entdeckung in Pompeji: Fresko aus dem 1. Jahrhundert vor Christus.

Ein Wandgemälde mit fast lebensgroßen Gestalten zu Ehren des Weingottes Dionysos, mehr als 2000 Jahre alt: Die versunkene Stadt Pompeji ist um noch eine Attraktion reicher.









Pompeji - Neuer spektakulärer Fund in Pompeji: In der süditalienischen Stadt, die im Jahr 79 nach Christus von einem verheerenden Ausbruch des Vesuvs heimgesucht wurde, haben Archäologen einen großen Bankettsaal mit einem gut erhaltenen riesigen Fresko freigelegt. Das Wandgemälde in der Villa der Mysterien zeigt über drei Seiten hinweg eine Prozession mit fast lebensgroßen Figuren zu Ehren von Dionysos, des griechischen Gottes des Weines. Die vierte Seite des Saals war zu einem Garten hin offen.