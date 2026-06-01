Versuchter Totschlag: Löste vermisstes Handy Angriffe des 56-Jährigen in Altensteig aus?

Der Angriff eines 56-Jährigen auf zwei Männer in einer Altensteiger Bar wurde womöglich ausgelöst, weil dieser dachte, dass ihm sein Mobiltelefon gestohlen wurde.
Am zweiten Verhandlungstag im Schwurgerichtsverfahren gegen den 56-Jährigen, der vor seiner Festnahme in einer Altensteiger Umlandgemeinde wohnte, wurden die beiden Opfer gehört. Sie wurden von dem Ukrainer in einer Altensteiger Bar, in die er mit einem Arbeitskollegen zum Abschluss einer privaten Feier im Kollegenkreis gegangen war, angegriffen und verletzt.