Versuchter Totschlag in Sigmaringen: 43-Jähriger nach Angriff mit Stechbeitel in U-Haft

1 Mit einem Stechbeitel soll ein 43-jähriger Mann seinen Kontrahenten verletzt haben. Foto: Pixabay Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wird gegen einen 43-Jährigen Sigmaringer ermittelt.







Laut Mitteilung der Polizei steht der Mann im Verdacht, am frühen Freitagmorgen im Zuge eines Streits in einer Wohnung in der Sigmaringer Innenstadt einen 38-Jährigen erheblich verletzt zu haben. Den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge war es zwischen dem Opfer und dem ihm bekannten Tatverdächtigen, die zur Tatzeit beide deutlich unter Alkoholeinwirkung standen, gegen 2.30 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärtem Grund zum Disput gekommen. Im Verlauf des Streits soll dann der 43-Jährige dem 38-Jährigen mit einem Stechbeitel mit rund zwölf Zentimeter Klingenlänge in den Rücken gestochen und ihm dadurch eine tiefe, potenziell lebensgefährliche Stichwunde zugefügt haben.